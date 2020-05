Roma riapre, torna il traffico. Sul raccordo incidente mortale

Roma riapre, stavolta per davvero. Rispetto al 4 maggio, l'avvio della fase 2 bis fa registrare un aumento del traffico su molte direttrici della Capitale. Il grande raccordo anulare, cartina tornasole del traffico romano, questa mattina faceva registrare code all'altezza di Prenestina e di Trionfale.

Incidente mortale all'uscita Boccea

Alle 7.52 un incidente mortale è avvenuto all'altezza dell'uscita Boccea. Ne dà notizia Anas. Al momento poche le informazioni a disposizione. Secondo quanto appreso da RomaToday, lo schianto ha coinvolto solo un mezzo ed è avvenuto all'altezza del chilometro 3 e 400. A perdere la vita un 75enne.



Per un'ora code all'altezza di Casal del Marmo. Alle 9.15 la circolazione è ripresa regolarmente. Poco prima Anas informava che "per evitare il rischio di rimanere bloccati in galleria, il transito dei mezzi all’interno della stessa viene regolato".

Traffico

In città si rilevano al momento rallentamenti su via del Foro Italico in zona Tor di Quinto, in entrambi i sensi di marcia, a causa di lavori. Qualche rallentamento anche su via Trionfale e via Prenestina.