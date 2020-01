Incidente sulla diramazione Roma Nord e camion in panne sul raccordo: la situazione del traffico

Caos traffico a Roma dove questa mattina sul grande Raccordo Anulare e sulla diramazione Roma Nord si sono verificati incidenti stradali che provocano code e traffico. A darne notizia è Astral

Diramazione Roma Nord

In particolare Astral "raccomanda di prestare attenzione sulla Diramazione Roma Nord dove è avvenuto un incidente tra un mezzo pesante e un pick-up all’altezza della barriera in direzione del Grande Raccordo Anulare".

Roma Sud

Raccordo bloccato nella zona sud est. In carreggiata interna code dalla Casilina all’Ardeatina a causa di un mezzo pesante in panne all’altezza dell’Appia. In esterna invece si sta in fila dalla Casilina all’allacciamento con la A24 per un incidente.