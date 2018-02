Perde il controllo dell'Alfa 147 e finisce nel canale, feriti due giovani

Incidente stradale sul raccordo stradale Civitavecchia-Tarquinia. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23:30 di ieri richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia. In particolare una Alfa Romeo 147 che procedeva in direzione nord, è uscita fuori strada alla fine della "bretella" in corrispondenza di una curva, (chilometro 81) prima dell’imbocco dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia-Grosseto.

Auto in un canale

L’auto con a bordo due giovani di Civitavecchia, ha distrutto il guard rail ed è precipitata in un canale al momento fortunatamente privo di acqua. I vigili del fuoco, intervenuti con autopompa e autogru, hanno recuperato i due giovani utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpini fluviali), causa profondità del canale.

Due feriti sulla Civitavecchia-Tarquiniaa

I feriti, in gravi condizioni, sono stati affidati alle cure del personale 118 presente sul posto. Sul posto anche polizia e carabinieri.