Incidente sul Raccordo Anulare, scontro tra moto e auto: un ferito grave. Interviene l'elisoccorso

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma nel tardo pomeriggio del 13 luglio, all'altezza dell'uscita Salaria. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e una motocicletta rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118.

Lo scontro, avvenuto in carreggiata esterna, è successo intorno alle 17. Gravi le condizioni del ferito portato in ospedale con urgenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della circolazione ripristinata dopo circa 40 minuti.