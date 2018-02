Incidenti su A24, Raccordo Anulare e Roma-Fiumicino: lunedì nero per gli automobilisti

Ha sbandato e perso il carico sulla strada. E' successo questa mattina, intorno alle 8:15, sulla A24 Roma-Teramo. Il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante tra Vicovaro Mandela e Castel Madama, in direzione Roma.

L'uomo alla guida sta bene. Sul posto il personale Astral per la gestione del traffico e la pulizia della strada. Si segnalano rallentamenti con parte del guardrail centrale che sporge sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta.

🔴🚘 #A24 #RomaTeramo code per #incidente [veicoli in corsia

di sorpasso] tra VicovaroMandela e CastelMadama>> #Roma



Parte del Guardrail centrale sporge sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta.



MODERARE VELOCITA'!!!@Emergenza24 @romatoday https://t.co/iL2kRzXfqs — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 19 febbraio 2018

Sul tratto urbano della A24, code dal Raccordo alla Tangenziale est, verso il centro. Un lunedì nero per chi è alla guida se si somma anche la quesione del blocco del traffico a Roma (qui tutte le informazioni). Sul Grande Raccordo Anulare, code in carreggiata esterna dalla Cassia alla Tiburtina per due incidenti, uno all'altezza della Prenestina, l'altro della Roma-Fiumicino.

In interna, invece, si sta in fila da Labaro alla Pisana. Traffico anche sulla Roma-Fiumicino per un incidente dal Raccordo all'ansa del Tevere verso l'Eur con disagi sulla Pontina.