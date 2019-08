Camion in fiamme sul Raccordo Anulare: code tra Nomentana e Bufalotta

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano rallentamenti in carreggiata esterna tra gli svincoli di Via Nomentana e Via della Bufalotta.

Il tratto, chiuso temporaneamente per consentire lo spegnimento e la rimozione di un mezzo pesante che ha preso fuoco nelle prime ore della mattina al km 24,500, è stato riaperto. Il traffico è in via di normalizzazione. Sul posto è presente il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.