Incidente sul Raccordo Anulare, tamponamento a catena: 3 feriti. Traffico in tilt

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra le uscite Bufalotta e Nomentana, per un incidente stradale. Il tamponamento a catena, avvenuto per cause in corso di accertamento intorno alle 9:40 del 14 febbraio, ha coinvolto diversi veicoli e causato il ferimento di tre persone.

Sul posto oltre al personale del 118 è presente la Polizia Stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Per permettere i soccorsi la carreggiata interna del Gra, al chilometro 25, è temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso per consentire.

Non solo. Si registrano code anche sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino all'Appia dove il traffico intenso si somma a quello causato da un incidente. Una mattinata di caos che si aggiunge al traffico sulla Tiburtina dove è avvenuto un incidente mortale.