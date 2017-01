Scontro fra auto sul Raccordo Anulare, un morto e quattro feriti

Incidente mortale questa mattina sul Grande Raccordo Anulare dove una persona ha perso la vita in seguito ad una maxi carambola che ha coinvolto quattro vetture. Lo scontro, violento, in carreggiata interna (chilometro 35,500), in corrispondenza dell'uscita della via Prenestina. Quattro i veicoli coinvolti nel sinistro, oltre alla persona deceduta, altre quattro persone sono rimaste ferite e trasportate dal personale del 118 in vari ospedali della Capitale.

RACCORDO CHIUSO - Per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di A90 interessato dall'incidente (tra svincolo 16 e svincolo 18 via Casilina) è stato temporaneamente chiuso al traffico, deviato all'uscita della Prenestina. Sul posto, oltre al personale Anas, anche la Polizia Stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.