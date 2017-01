Incidente sul Raccordo Anulare: code tra Bufalotta e Nomentana

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma oggi 30 gennaio. Lo comunica Anas che sottolinea come si registrano code a tratti a causa di un incidente tra due autovetture, avvenuto in carreggiata interna tra gli svincoli di via della Bufalotta e via Nomentana (tra il km 22,900 e il 26,600). Lo scontro è avvenuto per le 18.

Al momento la viabilità circola solo sulla corsia d’emergenza. Il personale Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per gestire la viabilità e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.