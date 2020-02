Incidenti sul Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24: traffico in tilt

Due incidenti sulle grande arterie di Roma hanno bloccato il traffico sul Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24. Sul posto, a gestire il traffico, la polizia stradale.

Il primo evento si è verificato intorno alle 8 di venerdì 7 febbraio, in via Galla Placidia. Qui, per uno scontro tra due auto, si sono verificate code in entrata nella Capitale, sul tratto urbano della A24, da Tor Cervara.

Poco dopo, alle 8:15 circa, un tamponamento tra tre vetture sulla carreggiata interna del Gra, ha mandato in tilt il traffico dalla Cassia alla Salaria come sottolinea Astral. In entrambi i casi, nessuno è rimasto ferito in gravi condizioni.