Incidente sul Raccordo Anulare: camion del latte si ribalta e perde il carico

Grande Raccordo Anulare chiuso temporaneamente questa mattina in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion per il trasporto de llatte. L'incidente stradale, dove non ci sarebbero stati feriti gravi, intorno alle 6:00 di oggi 9 marzo all'altezza dell'uscita via Salaria dell'A90. Ribaltandosi in strada, in seguito ad un sinistro che non ha visto coinvolti altri mezzi, il camion ha disperso sulla carreggiata parte del carico richiedendo la chiusura provvisoria del tratto interessato.

Incidente Raccordo Anulare 9 marzo

La chiusura è stata necessaria per consentire i soccorsi al camionista, la rimozione del mezzo pesante e la pulizia del manto stradale dal latte disperso dal camion ribaltato. Inevitabili i disagi alla viabilità, con auto in coda dall'Allacciamento dell'A24 sino a via Salaria ed il traffico deviato temporaneamente sulla complanare. Il GRA è stato riaperto una volta terminati gli accertamenti da parte della polizia stradale.

Traffico Raccordo Anulare

Come informa Astral Infomobilità, sempre sul Grande Raccordo Anulare, traffico congestionato in carreggiata interna. Ci sono lunghe code dalla Diramazione Roma nord alla Roma-Fiumicino; in esterna, invece, dalla Casilina alla Nomentana e piu’ avanti dalla Cassia alla Pontina. Sulla Roma-Fiumicino, incolonnamenti dal Raccordo a via Newton verso l’Eur. 2 km di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione.

Traffico sull'A24

Molto congestionato tutto il Tratto urbano della A24, 7 km di code da Settecamini alla Tangenziale est, in direzione del Centro. Si rallenta anche sulla Pontina in direzione di Roma da Aprilia nord a Pomezia sud per un cantiere e piu’ avanti da Castel Romano a Decima e da Tor de’ Cenci a viale Europa verso l’Eur ma qui per traffico intenso. Sulla Nettunense, forti rallentamenti da Cancelliera all’incrocio con la via del Mare verso Albano Laziale.

Traffico a Roma

Le consolari sono trafficate verso Roma: sulla Cassia si sta in fila da La Storta a Tomba di Nerone. Rallentamenti anche sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde con ripercussioni sulla Nomentana bis da Colleverde a Marco Simone. Infine si procede a rilento anche sull’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle.