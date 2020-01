Incidente sul Raccordo Anulare, scontro tra due auto: traffico in tilt tra Aurelia e Boccea

Incidente nel pomeriggio del 9 gennaio a Roma, sul Grande Raccordo Anulare dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due veicoli causando il ferimento di una persona.

Sul posto il personale Anas, il 118 e la polizia stradale. A causa dell'incidente si registrano rallentamenti e code in carreggiata interna tra le uscite Aurelia Boccea al km 3. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.