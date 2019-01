Incidente sul Raccordo Anulare: vettura ribaltata dopo carambola tra tre auto

Code chilometriche sul Grande Raccordo Anulare in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 gennaio. Il sinistro è avvenuto in carreggiata interna. Come informa Astral Infomobilità sono tre le vetture coinvolte, con una delle auto che si è ribaltata tra la corsia di sorpasso e quella centrale in seguito alla carambola con gli altri veicoli.

Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale di Roma. Inevitabili le code, in aumento, con auto ferme in fila dall'uscita della via Casilina allo svincolo della via Appia.

Per consentiure l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico veicolare la corsia di sorpasso.