Incidente sul Grande Raccordo Anulare: scontro tra auto, due feriti

Alba con incidente sul Grande Raccordo Anulare. Il sinistro è avvenuto intorno alle 5:45 di sabato 9 febbraio ed ha coinvolto due auto. Lo scontro in carreggiata esterna, all'altezza del chilometro 0+700 dall'A90, tra le uscite Boccea e Aurelia. Feriti entrambi i conducenti delle vetture coinvolte nell'impatto.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto in corsia di sorpasso, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Sottosezione Settebagni della Polizia Stradale di Roma. Allertati i soccorritori i due conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro, un uomo ed una donna, sono stati affidati alle cure dell'ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti, uno in codice giallo e l'altro con un triage rosso, in ospedale.

Per consentire gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria e la rimozione dei veicoli incidentati, gli agenti della PolStrada hanno attuato delle chiusure temporanee sul luogo del sinistro, con il transito veicolare deviato prima sulla sola corsia di emergenza e poi sulla corsia di marcia lente.

Terminati i rilievi il tratto di Grande Raccordo Anulare interessato dal sinistro è stato riaperto al traffico intorno alle 7:30.