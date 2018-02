Incidente sul Raccordo Anulare: auto incastrata tra il new jersey ed un tir

Un'auto su due ruote stretta tra un tir ed il new jersey. Questa l'insolita scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito in tarda mattinata sul Grande Raccordo Anulare. Tutta da accertare la dinamica del sinistro, nel corso del quale non ci sarebbero stati feriti gravi. In particolare l'incidente, che ha visto coinvolta una vettura ed un mezzo pesante, è avvenuto in carreggiata interna, nel tratto di A90 compreso tra le uscite via della Magliana e La Pisana. Sul posto personale Anas e polizia stradale.

Incidente Raccordo Anulare

A creare problemi alla normale viabilità un secondo incidente, avvenuto allo stesso orario nel medesimo tratto di Gra, ma in carreggiata esterna, con ripercussioni al traffico tra le uscite 33 (via Del Pescaccio) e lo svincolo 31 (via Della Magliana)

Auto in fiamme sul Raccordo Anulare

Un venerdì nero per la viabilità dell'anello stradale che circoscrive le zone centrali della Capitale. Alle prime ore di questa mattina pesanti erano stati le ripercussioni alla viabilità in seguito all'incendio di una vettura avvenuto mentre la macchina viaggiava in carreggiata interna, altezza Settebagni (km 24+600).