Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra due auto, interviene l'eliambulanza

Grave incidente stradale la mattina dell'8 dicembre sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo scontro si è verificato intorno alle 8:30 in carreggiata esterna ed ha coinvolto due vetture. Resta da accertare il numero esatto e la gravità dei feriti, come si apprende ci sarebbe una persona rimasta gravemente ferita, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Da accertare la dinamica di quanto accaduto, sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale.

Incidente sul Raccordo Anulare 8 dicembre

In particolare l'incidente si è verificato in carreggiata esterna, tra lo svincolo 11 via Nomentana e lo svincolo 10 Porta di Roma-Bufalotta ed Allacciamento Diramazione Roma Nord. Per consentire l'atterraggio e l'intervento dell'eliambulanza si è resa necessaria una chiusura temporanea di un tratto di Grande Raccordo Anulare con auto ferme a motore spento in attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118.

Traffico sul Grande Raccordo Anulare

Inevitabili le code, con il traffico dell'A90 sostenuto per via della partenza di molti romani per il Ponte dell'Immacolata. Traffico si è registrato anche in carreggiata interna, dovuto ai curiosi, all'altezza dello svincolo 10 del Grande Raccordo Anulare.