Incidente sul Raccordo Anulare: tir ribaltato dopo carambola con due auto

Incidente all'alba sul Grande Raccordo Anulare dove un autoarticolato si è ribaltato in corsia dopo aver impattato con due automobili. La carambola intorno alle 5:00 del 7 ottobre, in carreggiata interna, altezza svincolo via Ardeatina (chilometro 41). Ad avere la peggio l'autista del tir, costretto alle cure del Policlinico Casilino dove è entrato in codice rosso dinamico poi declassato a codice giallo.

Chiusura Raccordo Anulare

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, il personale Anas e gli agenti della sottosezione Settebagni della Polizia Stradale di Roma. Per consentire la rimozione dell'autoarticolato ribaltato sull'A90 è stata necessaria la chiusura del Grande Raccordo Anulare a partire dalle 5:44. Riaperta solo la corsia centrale alle 6:05, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 7:13.

Code sul Raccordo Anulare

La chiusura parziale del Raccordo ha determinato dei rallentamenti al traffico, non particolarmente sostenuto visto l'orario in cui è avvenuto l'incidente. Code si sono registrate dallo svincolo 19 dell'Allacciamento della Diramazione Roma Sud sino allo svincolo via Appia.

Incidente in carreggiata esterna

Sempre sul Raccordo Anulare, ma in carreggiata esterna (chilometro 35), gli agenti della PolStrada hanno rilevato un altro incidente, questa volta autonomo. Ad impattare contro il guardrail una donna di 43 anni, uscita illesa dall'abitacolo la stessa è stata sottoposta ad alcol test risultando positiva. Gli agenti hanno quindi provveduto al ritiro della patente della automobilista.