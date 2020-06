Incidente sul Raccordo Anulare: chiusa al transito la corsia di sorpasso

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un furgone che trasportava bombole di ossigeno ed azoto è finito fuori strada. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere provvisoriamente al transito la corsia di sorpasso in carreggiata interna all’altezza dello svincolo 28 della Via del Mare (chilometro 57,600)

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dell'Eur con due squadre, il personale Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Da accertare la dinamica dell'accaduto, Secondo i primi accertamenti non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente. Per rimuovere il furgone incidentato è stato richiesto l'intervento di una autogru civile.