Incidente sul Raccordo Anulare: auto ribaltata dopo urto con guardrail

Un'auto ribaltata su un fianco dopo aver urtato contro il guard rail. Questa la causa delle code che si sono registrate sul Grande Raccordo Anulare di Roma a partire dalle prime ore di oggi pomeriggio. In particolare l'incidente stradale, dove non sarebbero coinvolti altri veicoli, è avvenuto in carreggiata interna, all'altezza del chilometro 34. Lo rende noto Astral Infomobilità.

Incidente sul Raccordo Anulare

Per consentire l'intervento dei soccorritori si sono registrate code e rallentamenti dall'uscita Diramazione Roma Sud sino allo svincolo della via Prenestina. Sul posto 118, polizia stradale e personale Astral.