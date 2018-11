Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra tre auto, un ferito

Code e traffico sul Grande Raccordo Anulare in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in carreggiata esterna. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, determinando il ferimento di un automobilista. In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 10:15 sulla corsia di sorpasso, all'altezza dello svincolo della Pisana.

Per consentire l'intervento dei soccorritori si sono rese necessarie delle deviazioni sul luogo dell'incidente. Inevitabili i rallentamenti al traffico con code in aumento dall'uscita 32 sino allo svincolo 27 per via Cristoforo Colombo. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale.

Sempre sull'A90 altre code si erano verificate intorno alle 8:00 sempre di mercoledì 28 novembre, ma in carreggiata interna sempre a causa di un incidente. In particolare lo scontro ha visto un'auto ribaltarsi per cause ancora in via di accertamento all'altezza della Cassia Bis. Anche in questo caso si sono rese necessarie delle deviazioni sul luogo del sinistro che hanno formato delle code dalla Cassia Bis alla Diramazione Roma nord.