Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra 3 camion, traffico in tilt

Code sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna dalla Tiburtina alla Bufalotta a causa di un incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti.

I tre conducenti, contusi, sono stati medicati sul posto. I detriti causati dalla scontro, però, hanno portato rallentamenti al traffico come comunica Astral infomobilità. Da determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Traffico in mattinata anche in carreggiata esterna ingorgo all'altezza della Roma-Fiumicino e proseguendo code da Torre Angela alla Nomentana e poi da Boccea all'Aurelia. Veicoli incolonnati pure sulla Roma-Fiumicino dall'Ansa del Tevere a via Newton verso l'Eur con picco all'altezza del Viadotto della Magliana.