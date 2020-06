Incidente sul Raccordo Anulare: mezzo pesante si ribalta e perde carico in carreggiata

Traffico e disagi sul Grande Raccordo Anulare in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro all'altezza del chilometro 19,900 della carreggiata interna dell'A90 dove un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo il carico in carreggiata.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori è stato provvisoriamente chiuso al transito lo svincolo Salaria in direzione Rieti.

Da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, che non ha visto coinvolto altri mezzi. Secondo i primi accertamenti il camionista alla guida del mezzo pesante avrebbe impattato contro la cuspide dello spartitraffico per poi ribaltarsi. Lievemente ferito il conducente del camion è stato soccorso dal personale dell'ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente.