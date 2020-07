Incidente sul Raccordo Anulare: carambola fra quattro auto, ribaltata su un fianco una vettura

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove quattro auto sono rimaste coinvolte in una carambola con una delle vetture che ha terminato la propria corsa su un fianco. Il sinistro martedì mattina in carreggiata interna, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Ferita una persona, soccorsa dal personale dell'ambulanza del 118.

Per consentire l'intervento dei soccorsi sono state temporaneamente chiuse al transito la corsia di sorpasso e quella centrale del GRA all'altezza del chilometro 41,300.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Inevitabili le code in prossimità del luogo dell'incidente.