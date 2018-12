Incidente sul Raccordo Anulare: auto ribaltata dopo carambola con due vetture, un ferito

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove un'auto ha terminato la propria corsa ribalata dopo una carambola con altre due vetture. Il sinistro intorno alle 7:20 di venerdì 21 dicembre all'altezza del chilometro 41+200, in carreggiata interna.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Settebagni di Roma. La carambola all'altezza dell'uscita Anagnina dell'A90. Ad avere la peggio il conducente dell'auto ribaltata, affidato alle cure dell'ambulanza del 118, a parte la paura non avrebbe riportato ferite gravi.

Pesanti invece le ripercussioni al normale traffico veicolare, con l'auto ribaltata ferma in corsia di marcia lenta e deviazioni in loco operate dagli agenti della PolStrada. Traffico che, associato a quello solito in entrata nella Capitale, ha avuto forti ripercussioni con code a tratti non solo sul luogo del sinistro, ma anche fra lo svincolo 11 via Nomentana e l'uscita 13 via Tiburtina. Stesso scenario anche fra lo svincolo 5 Cassia Veientanta e l'uscita 7 Castel Giubileo, sempre in carreggiata interna.