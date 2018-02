Incidente sul Raccordo: scontro tra quattro auto, una prende fuoco. Traffico in tilt

Traffico congestionato sul Grande Raccordo Anulare in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli, uno dei quali ha preso fuoco. La carambola è avvenuto in carreggiata interna, fra gli svincoli Casal de Marmo e la galleria Selva Candida. Con una densa colonna di fumo nero sprigionata dalla vettura in fiamme, la circolazione stradale, già gravata dall'orario di punta di ingresso in città (8:40 circa), è andata completamante in tilt, con auto ferme nel traffico per consentire l'intervento dei soccorritori.

Auto in fiamme in Galleria

Un incidente scenico, senza feriti gravi. A determinare la chiusura temporanea dell'A90 l'intenso fumo sprigionato all'interno della galleria dove l'auto ha preso fuoco. Spento l'incendio il denso fumo ha creato una cappa densa e nera nel tunnel, rendendo pericoloso il transito per vetture e motocicli e richiedendo l'utilizzo di areatori atti a smaltire il fumo. A prendere fuoco all'interno della galleria Selva Candida una Chevrolet Spark, condotta da una donna, poi medicata sul posto dal persone medico del 118. Per spegnere le fiamme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Roma, con l'ausilio del carroprotettori.

Incidente Raccordo Anulare 20 febbraio

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della PolStrada. Al chilometro 6+200 della circonvalazione Settentrionale del Grande Raccordo Anulare (direzione uscita Flaminia) è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere il veicolo incendiato. Sul posto anche le ambulanze del 118, la Polizia Stradale ed il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità. Terminate le operazioni di messa in sicurezza del tratto di A90 interessato dall'incendio alle 11:30 circa è stata riaperta la corsia di sorpasso della carreggiata interna momentaneamente chiusa.

Traffico sul Raccordo Anulare

Oltre che in carreggiata interna, lunghe code si sono registrate su tutto il tratto dell'anello stradale che circonda la Capitale. Come informa Astral Infomobilità traffico intenso si è registrato anche dall’uscita Nomentana a quella Appia. In carreggiata esterna code per altri incidenti tra Roma-Fiumicino e Appia e tra Trionfale e Cassia. Rallentamenti per incidente anche sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro-Mandela e Castel Madama verso Roma.

Traffico congestionato sull'A24

Congestionato il Tratto urbano della A24 da Tor Cervara fino al bivio per la Tangenziale est; in uscita, invece, si sta in fila da Tor Cervara al Raccordo per le difficoltà di immissione. Rallentamenti in entrata sulle principali consolari in direzione del centro: sulla Flaminia, dal Raccordo a via di Grottarossa, sulla Cassia da Isola Farnese alla Trionfale, e sulla Salaria da Villa Spada alla Tangenziale.