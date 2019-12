Incidente sul Raccordo Anulare: auto ribaltata dopo scontro tra quattro vetture, un ferito

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare. Il sinistro all'altezza dell'uscita 3 della via Cassia (km 13,200) in carreggiata interna. Nella carambola, sono rimaste coinvolte quattro vetture con una delle auto che ha finito la propria corsa ribaltata. Ferito un automobilista, trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118.



Come informa Anas, per consentire l'intervento dei soccorritori il traffico è stato deviato temporaneamente sulla sola corsia di sorpasso con la circolazione stradale fortemente rallentata.

Oltre al personale del 118, sul posto è intervenuto il personale dell'Anas e dei Carabinieri al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.