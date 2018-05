Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra tre auto, vettura ribaltata e traffico in tilt

Traffico congestionato sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente avvenuto in carreggiata interna. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, che ha coinvolto tre auto con una di loro che ha terminato la propria corsa ribaltata. Due i feriti, trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Nel corso del sinistro la vettura ribalata è rimasta ferma fra la corsia di sorpasso e quella centrale fra le uscite Aurelia e Montespaccato.

Incidente Raccordo Anulare

Verificatosi in un'orario di punta di accesso in città, inevitabili sono stati i risentimenti alla normale viabilità, con un rientro al lavoro dal Ponte del Primo Maggio da incubo. Per consentire l'intervento dei soccorritori si sono rese necessarie delle deviazioni sul posto con la circolazione deviata momentaneamente sulla sola corsia di emergenza. Sul posto per accertare la dinamica gli agenti della polizia stradale di Settebagni. Intorno alle 9:00 la vettura è stata rimossa con il traffico tornato progressivamente alla normalità nel corso delle ore.

Traffico Grande Raccordo Anulare

Pesanti le ripercussioni al traffico soprattutto in carreggiata esterna, con lunghe code segnalate fra lo svincolo Montespaccato e l'uscita 7 Castel Giubileo. Ma anche nel tratto prima, con LuceVerde che segnala traffico rallentato e code fra lo svincolo 30 (Allacciamento Roma-Fiumicino) e l'uscita 2 per via di Boccea. Rallentamenti anche in carreggiata esterna all'altezza del sinistro, causa curiosi.