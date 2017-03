Raccordo Anulare: incastrati nelle lamiere dell'auto dopo l'incidente, tre feriti

Sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati tirati fuori da un groviglio di lamiere e poi trasportati d'urgenza in diversi ospedali della Capitale. Grave incidente stradale questa notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un'auto è finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro intorno alle 3:00 della notte tra il 17 ed il 18 marzo in carreggiata interna, altezza svincolo 24 via Ardeatina (km 48). A rimanere gravemente feriti tre cittadini romeni, un ragazzo e due sorelle, tutti ventenni.

FERITI IN OSPEDALE - Secondo i primi accertamenti nell'incidente, che ha visto la Bmw con i tre a bordo impattare contro il guardrail, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Rimasti incastrati nella vettura i tre sono stati estratti dai vigili del fuoco intervenuti con il carrofiamma. I feriti sono poi stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 che li ha trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e Policlinico Tor Vergata. I rilievi affidati alla Polizia Stradale.

RIMOZIONE VETTURA - L'intervento dei pomperi si è protratto sino alle 5:00 di questa mattina, alle prime luci del giorno la corsia di emergenza dove è accaduto l'incidente era ancora chiusa per permettere la rimozione della vettura incidentata.