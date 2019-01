Incidente sul Raccordo Anulare: carambola tra quattro auto, tre feriti. Traffico in tilt

Traffico congestionato sul Grande Raccordo Anulare con code sino a 10 chilometri. A bloccare la circolazione sulla carreggiata interna del GRA un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli. Tre i feriti, trasportati dalle ambulanze del 118 in diversi ospedali della Capitale. Il sinistro poco dopo le 15:00 di venerdì 18 gennaio.

In particolare la carambola è avvenuta per cause ancora in via di accertamento all'altezza del chilometro 5+500, zona Casal del Marmo. Fra le auto incidentate anche una macchina alimentata a Gpl, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Tre i feriti, due in codice rosso ed uno in codice giallo, nessuno dei quali sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere temporaneamente due corsie di marcia, con il traffico deviato sulla prima corsia di marcia. Effettuati i rilievi scientifici da parte degli agenti della PolStrada di Roma e messi in sicurezza i mezzi coinvolti nella carambola, il traffico è tornato lentamente alla normalità con il passare delle ore.

Pesanti sono state come detto le ripercussioni al traffico, con code sino a 10 chilometri dallo svincolo 33 via del Pescaccio all'uscita 2 Casal del Marmo, con risentimenti su buona parte della carreggiata interna dell'A90. Auto ferme nel traffico si sono registrate anche nella tratta compresa fra lo svincolo 16 via Prenestina e l'uscita 27 della via Appia. Traffico, causa curiosi, anche in carreggiata esterna.