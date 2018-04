Incidente sul Raccordo Anulare: carambola tra furgoni, lunghe code e traffico in tilt

Una carambola tra tre furgoni da lavoro con uno dei mezzi che è rimasto fermo di traverso sulle corsie del Grande Raccordo Anulare. Questo quanto ha congestionato alle prime luci di oggi 18 aprile il traffico in carreggiata esterna, sulla complanare per l'autostrada Roma-Fiumicino. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6:50 con i mezzi rimossi intorno alle 8:30. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi.

Incidente e traffico sul Raccordo Anulare

Ma se per fortuna non è stato necessario l'intervento delle ambulanze per feriti gravi, diverso è quanto accaduto agli automobilisti che si sono trovati questa mattina in carreggiata interna al Gra. Lunghe code, favorite anche dall'orario di punta, si sono infatti formate nel corso delle ore con auto in fila dall'uscita 5 Cassia Veientana sino allo svincolo 29 Parco de' Medici, dove è avvenuto il sinistro. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale di Roma ed il personale Anas al lavoro per ripristinare la normale viabilità.