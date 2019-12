Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra tre auto, strada chiusa per l'intervento dell'eliambulanza

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove è stato necessario chiudere temporaneamente entrambe le carreggiate dell'A90 all'altezza dello svincolo della via Tiburtina (uscita 13) per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Lo rende noto Anas.

Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento in carreggiata interna, ha coinvolto tre vetture e ha reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. Oltre al personale del 118, sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Tre i feriti, di cui due gravi. Entrambi sono stati trasportati in eliambulanza, uno al Policlinico Umberto I, l'altro al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione con il traffico bloccato in entrambe le carreggiate all'altezza del km 29,800. In particolare in carreggiata esterna si registrano code (in aumento) fra lo Svincolo 18 (SS6 Via Casilina) e lo Svincolo 11 (Via Nomentana).

Copione simile anche in carreggiata interna con code causa incidente fra lo Svincolo 8 della SS4 Via Salaria e Svincolo 13 che immette sulla SS5 Via Tiburtina.