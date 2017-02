Incidente sul Raccordo Anulare: traffico bloccato in carreggiata interna

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio in carreggiata interna. Lo scontro, che ha visto un'auto terminare la propria corsa contro il guardrail laterale, ha avuto pesanti ripercussioni alla normale viabilità con auto incolonnate nel traffico intenso tra l'Allacciamento Diramazione Roma Nord e lo svincolo via della Bufalotta. Sul posto per ripristinare la normale viabilità il personale Anas. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco non è stato sufficiente e la polizia stradale, al lavoro anche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Code in progressivo aumento si registrano dal luogo dell'incidente stradale sino all'uscita via Cassia Veientana.

CARREGGIATA ESTERNA - Una giornata difficile per gli automobilisti in transito sull'A90 alle prese, anche questa mattina, con lunghe code a causa di un incidente che ha convolto diversi veicolo ma in carreggiata esterna, con code tra le uscite via Cassia e via Aurelia.

IN AGGIORNAMENTO