Incidente sul Raccordo: auto ribaltata dopo scontro con moto, due feriti. Uno è grave

Grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove un'auto ed una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio il motociclista, per cui è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Ferita anche la conducente della vettura, trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 aprile.

Incidente sul Raccordo Anulare

In particolare l'incidente stradale è avvenuto in carreggiata esterna (chilometro 16,500), in prossimità delle uscite SS2 bis Cassia Veientana/Viterbo e Ospedale Sant’Andrea. Nel corso dell'incidente l'auto ha finito la propria corsa ribaltata. Per consentire l'intervento dell'elisoccorso alle 15:00 circa il tratto di A90 dove è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Eliambulanza sul Raccordo Anulare

Ad avefre la peggio è stato il centauro, trasportato dall'eliambulanza in prognosi riservata all'ospedale. Ferita anche la conducente della vettura, portata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Villa San Pietro anche lei in codice rosso.

Chiuso Grande Raccordo Anulare

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale di Settebagni. Sul posto anche le ambulanze del 118, i vigili del fuoco ed il personale Anas, al lavoro per ripristinare la viabilità appena possibile.