Incidente sul Raccordo Anulare: scontro auto-moto, morto centauro

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata esterna in prossimità dello svincolo 26 (Pontina) al km 54,000 per consentire l'intervento di una eliambulanza. Un soccorso che non è stato concluso con il centauro deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Lo rende noto Anas.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una vettura e un motociclo. Troppo gravi le ferite riportata dal centauro, morto poco dopo lo scontro con l'auto.

Inevitabili i risenitmenti alla normale circolazione fortemente rallentata, dovuta anche alla interdizione temporanea della corsia di marcia lenta e di emergenza.

Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell'Anas e della Polizia Stradale al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.