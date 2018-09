Incidente sul Raccordo Anulare: tamponamento a catena, code e traffico rallentato

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare. Questo quanto ha determinato lunghe code sulla carreggiata interna dell'A90, dalla Bufalotta alla Prenestina. A causare il traffico un tamponamento a catena che ha coinvolto 5 veicoli all'altezza del chilometro 34+600. Sul Raccordo, sempre in interna, la circolazione è congestionata dalla Cassia alla Flaminia e più avanti dalla Laurentina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso. Lunghe code anche in esterna dalla Roma-Fiumicino alla Diramazione Roma Sud ugualmente per traffico intenso. Lo comunica Astral Infomobilità.

Incidente sul Raccordo Anulare

Incolonnamenti si registrano inoltre sulla Roma-Fiumicino dall’ansa del Tevere a via del Cappellaccio verso l’Eur mentre nel senso di marcia opposto dalla Laurentina a via del Cappellaccio verso il Gra. Congestione anche sulla via Cristoforo Colombo per traffico di rientro da Mezzocammino ad Acilia verso Ostia. Verso Ostia code anche sulla via del Mare da via Giuseppe Fiorelli allo svincolo con Castel Fusano per un incidente con veicolo fermo in corsia. Ripercussioni anche su via dei Romagnoli.