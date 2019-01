Incidente sul Raccordo Anulare: auto ribaltata dopo carambola tra quattro vetture

Code chilometriche sul Grande Raccordo Anulare. È la conseguenza di un incidente stradale avvenuto sull'A90 nel primo pomeriggio di venerdì 11 gennaio. La carambola ha coinvolto quattro veicoli, due auto, un furgoncino ed un suv, con quest'ultimo che ha terminato la propria corsa ribaltato su un fianco.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 37 del Gra, in carreggiata esterna. Con le auto incidentate ferme fra la corsia di sorpasso e la corsia centrale, il traffico è stato deviato temporaneamente sulla sola corsia di marcia.

Inevitabili sono state le ripercussioni alla normale circolazione dell'anello stradale romano. Code in aumento si segnalano dall'uscita Tor Bella Monaca - Torre Angela allo svincolo 13 della via Tiburtina.

Ripercussioni anche sulla carreggiata interna dalla Bufalotta all’allacciamento con la A24 per curiosi.Così come sul tratto urbano del Tronchetto della Roma-L'Aquila, per difficoltà di immissione sulla rampa. Anche qui lunghe le code, sino a 5 chilometri, a partire dall'uscita della Galleria Pittaluga. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale di Roma.