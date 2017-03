Incidente sul Raccordo Anulare: auto ribaltata dopo scontro con furgone

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove una vettura ha terminato la propria corsa ribaltata dopo aver impattato con un furgone. E' accaduto poco dopo le 13:00 in carreggiata esterna, nel tratto di A90 compreso tra le uscite 15 e 14 (La Rustica - svincolo tratto urbano dell'A24). Ancora da accertare le cause che hanno determinato il sinistro, così come la presenza di feriti. A determinare dei rallentamenti al traffico l'auto ribaltata, ferma tra le corsie di marcia lenta e la corsia centrale.

CODE IN AUMENTO - Inevitabili le ripercussioni al traffico del Grande Raccordo Anulare, con code in aumento dallo svincolo 18 via Casilina e l'allacciamento della Roma-Teramo (km 31,6) in carreggiata esterna, con ripercussioni anche in carreggiata interna. Sul posto per i rilievi stradali gli agenti della Polizia Stradale.