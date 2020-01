Incidente sul Raccordo Anulare: carambola tra auto, chiusa una corsia di marcia

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. E' accaduto all'altezza dello svincolo 13 della via Tiburtina (km 30,400). Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento in carreggiata interna, ha coinvolto più veicoli ed ha determinato dei forti rallentamenti alla circolazione stradale con code in aumento.

Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell`Anas e della Polizia Stradale al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stata chiusa temporaneamente la corsia di marcia lenta, con il transito deviato sulle corsie di marcia veloce e sorpasso.