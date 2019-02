Incidente sul Raccordo, prima l'auto in fiamme poi il tamponamento: un ferito grave

Prima l'incendio su un'auto che ha portato al restringimento della strada e ai rallentamenti della viabilità, poi, dopo poco, il tamponamento a catena con un ferito grave. Si è sviluppato in due fasi l'incidente di questa mattina all'alba sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite di via della Pisana e via del Pescaccio. Intorno alle 5 e 30 una macchina è andata a fuoco per cause ancora da accertare. Nessuno, in questo primo episodio, ha riportato danni fisici, ma sono serviti interventi tecnici da parte di Anas per lo spostamento del mezzo bruciato sulla corsia d'emergenza e il ripristino del manto stradale rovinato dalle fiamme.

Da qui la restrizione della carreggiata, le code e i rallentamenti durante i quali è avvenuto il tamponamento a catena fra quattro auto che non avrebbero controllato la velocità. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, sezione Roma, oltre ai necessari soccorsi medici in ambulanza. Pesanti le ripercussioni sul traffico nel tratto interessato.