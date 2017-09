Su scooter rubato causa incidente: alla guida 46enne evaso dai domiciliari

A bordo di un scooter rubato ha causato un incidente. Alla guida un 46enne romano evaso dagli arresti domiciliari. E' successo ieri pomeriggio in via della Villa di Livia, vicino al cimitero di Prima Porta. Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Roma Cassia che intervenuti per l'incidente con un'auto, lo hanno riconosciuto e arrestato.

L'uomo, che allo scooter rubato aveva applicato una targa diversa dall'originale, anch'essa rubata, oltre a rispondere di evasione, dovrà dare conto anche di ricettazione.

Dopo l'arresto il 46enne è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo mentre, lo scooter, oggetto di furto, è stato sequestrato al fine di poter eseguire accertamenti più approfonditi. Il sinistro non ha causato feriti.