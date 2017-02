Prenestina bis: salta il guardrail e colpisce due auto. Un ferito grave

Una carambola che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi. Siamo sulla Prenestina Bis, all'altezza di Tor Tre Teste. Qui ieri pomeriggio, poco dopo le 14, un incidente ha visto coinvolte tre vetture. Tre le persone ferite, una delle quali è stata sottoposta ad intervento chirurgico. La strada è stata chiusa per un'ora. Un bilancio che, in base alla dinamica dell'incidente stesso, sarebbe potuto essere ben più pesante.

Ad innescare la carambola una Seat Ibiza che ha oltrepassato lo spartitraffico tra le rotonde di Tor Tre Teste e Longoni. Un salto di carreggiata che ha portato a travolgere una Opel Zafira prima e una Clio poi. Quest'ultima è finita fuori strada, con il conducente è stato portato in ambulanza all'Umberto I dove ha subito un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Solo contusioni per le altre persone coivolte. Sul posto gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è rimasta chiusa per i rilievi e per rimuovere i detriti. Le auto sono state sequestrate e trasportate al deposito giudiziario Graziosi.