Incidente sulla Prenestina bis: perde controllo della moto e cade, grave 29enne

È in prognosi riservata in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ferito è un motociclista di 29 anni, caduto dalla sella della sua due ruote per cause ancora in via di accertamento. E' accaduto intorno alle 16:00 di martedì 22 gennaio sulla via Prenestina bis a Tor Tre Teste.

In particolare l'incidente ha riguardato una moto enduro della Yamaha. Il centauro, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull'asfalto. Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata dove si trova ora in prognosi riservata.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Per effettuare gli accertamenti è stato necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia la Prenestina Bis (da Mercatone a Bricoman) all'altezza della rampa di ingresso del Grande Raccordo Anulare (incrocio via Maria Bellisario).

Chiusa la rampa di accesso allo stesso GRA, la strada è stata riaperta intorno alle 18:00. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare della zona.