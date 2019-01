Incidente a Prati: pedone investito da un taxi, è in prognosi riservata

È in gravi condizioni in ospedale un pedone di 60 anni investito da un taxi a Prati. L'incidente stradale all'altezza del civico 46 di via Giovanni Vitelleschi, poco distante dall'area di Castel Sant'Angelo e di Borgo Pio. A colpire il 60enne un taxi, condotto da un uomo romano di 43 anni.

In particolare il sinistro stradale è avvenutointorno alle 23:00 di mercoledì 30 gennaio all'altezza del civico 46 di via Vitelleschi. A colpire il 60enne, un cittadino bangladese, una Renault Scenic. Rimasto seriamente ferito, il pedone è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito, per poi essere trasferito d'urgenza al San Camillo, dove si trova ora in prognosi riservata ed in gravi condizioni.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il tassista, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri il pedone stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali.