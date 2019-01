Scontro a Prati: moto contro una Fiat 500, grave il motociclista

Grave incidente stradale a Prati. Alle 8 di questa mattina in via della Giuliana, all'altezza dell'incrocio con via Faa di Bruno, una moto Kawasaki si è scontrata con una Fiat 500. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un 51enne romano, sbalzato sull'asfalto e trasportato in codice rosso al Policlino Umberto I.

Sul posto per i rilievi sono intervenute le pattuglie del I Gruppo Centro "ex Prati". Da accertare la dinamica di quanto accaduto.