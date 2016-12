Bus contro auto a Prati: un ferito grave in via Marco Antonio Colonna

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quello avvenuto ieri pomeriggio a Prati. Alle 12.15 un bus e un'auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Marco Antonio Colonna e via dei Gracchi. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Punto, rimasta ferita e trasportata in codice rosso al Santo Spirito. Contusa una passeggera del bus, soccorsa in codice verde anche lei al Santo Spirito.

Sul posto tre pattuglie di Prati. La strada è stata chiusa fino alle 14,35 con inevitabili ripercussioni al traffico.