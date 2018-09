Travolto da uno scooter su via di Portonaccio: 25enne californiano gravissimo in ospedale

Lotta tra la vita e la morte un 25enne californiano investito nella notte in via di Portonaccio. I fatti alle 2.30. Uno scooter, con a bordo due persone, ha travolto il giovane straniero mentre stava attraversando la strada. Inutili i tentativi di evitare l'impatto nel quale sono rimaste ferite anche le due persone a bordo dello scooter.

Ad avere la peggio l'americano, le cui condizioni sono particolarmente gravi. Trasportato all'Umberto I, si trova al momento in prognosi riservata. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Locale del IV gruppo Tiburtino che hanno avvisato gli uffici dell'ambasciata americana. I parenti del giovane sarebbero in viaggio dagli Stati Uniti per raggiungere l'Italia.