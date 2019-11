Incidente sul lungotevere: perde controllo e si ribalta con l’auto, morto un uomo

Incidente stradale a Porta Portese dove un automobilista è morto. E’ accaduto su lungotevere Porto di Ripa Grande, altezza ponte Sublicio. Ferito gravemente l’uomo è morto dopo il trasporto in ospedale.

Da accertare con esattezza la dinamica dell’incidente mortale, avvenuto intorno alle 17:00 di mercoledì 27 novembre. Secondo i primi riscontri il 64enne ha perso il controllo della vettura che stava conducendo, una Renault Capture, per poi ribaltarsi.

Trasportato in gravissime condizioni al San Camillo, per il 64enne non c’è stato nulla da fare, è morto in ospedale. Sul posto gli agenti I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici del sinistro.