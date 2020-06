Incidente a Porta Maggiore: auto contro scooter, ferito un 69enne

Incidente a Porta Maggiore dove uno scooterista è rimasto ferito dopo che il mezzo che stava conducendo si è scontrato con un'auto. E' accaduto poco prima delle 19:00 di giovedì in via Eleniana.

Ad impattare per cause in via di accertamento un Piaggio Beverly ed una Bmw, venuti a contatto all'altezza dell'incrocio con via Sebastiano De Grandis. Ad avere la peggio lo scooterista, un 69enne italiano. Affidato alle cure del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i risentimenti alla circolazione, con traffico intenso sino al termine delle operazioni dei 'caschi bianchi'.