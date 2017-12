Gregorio VII, tragedia a Porta Cavalleggeri: uomo muore investito

Ennesima tragedia sulle strade della Capitale e ancora una volta ad avere la peggio è un pedone. Teatro dell'incidente stradale stavolta via di Porta Cavalleggeri. Poco dopo le 18 un uomo di 45 anni, secondo quanto si apprende di nazionalità polacca, è stato travolto da una Mercedes proveniente dal Tevere. Dopo aver oltrepassato la galleria Pasa, l'auto ha investito il pedone.

L'investitore si è fermato a prestare soccorso, in maniera vana però. Troppo gravi le condizioni del 45enne. L'auto, in marcia sulla corsia preferenziale (era regolarmente autorizzata, ndr), non sarebbe riuscita ad evitare il pedone, comparso, secondo la testimonianza resa, all'improvviso. Saranno però i rilievi scientifici degli agenti del XIII gruppo Aurelio ad accertare la dinamica di quanto accaduto.

La strada è stata chiusa in direzione Aurelio. Sul posto gli agenti della Polizia Locale regolano il traffico.