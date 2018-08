Incidente sulla Pontina: tamponamento a catena tra 4 auto e un furgone, traffico paralizzato

Tamponamento a catena sulla via Pontina oggi 13 agosto. E' successo intorno alle 10:30 circa all'altezza del chilometro 13,700 in direzione Pomezia, nel tratto di sopraelevata nella zona di Spinaceto. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, 4 auto ed un furgone. Nessun ferito grave.

Traffico però bloccato con file che partono dall'Eur fino al Grande Raccordo Anulare. Lunghe code anche sul lato opposto a causa dei curiosi che rallentano per vedere cosa sia accaduto. Le file in direzione Roma partono da Tor de' Cenci. Sul posto sono intevenuti gli agenti della polizia stradale. Due feriti in codice giallo.